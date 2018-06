Paris (AFP) Die US-Rockband Eagles of Death Metal, die das Attentat auf den Pariser Konzertsaal Bataclan am 13. November hautnah miterlebte, soll nach jüngsten Angaben am Montag in die französische Hauptstadt zurückkehren. Nachdem die Band am Sonntag noch nicht beim U2-Konzert in Paris auftrat, solle dies nun einen Tag später geschehen, hieß es aus übereinstimmenden Quellen. Eine offizielle Bestätigung lag aber weiter nicht vor. Bei ihrem ersten Konzert am Sonntag machten auch die Musiker von U2 auf der Bühne keine Angaben zu den Plänen. Am Montag treten sie erneut in Paris auf.

