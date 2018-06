Washington (AFP) "Star Wars"-Schöpfer George Lucas ist mit einem Preis des renommierten Kennedy Centers ausgezeichnet worden und damit ins Pantheon der US-Künstler aufgestiegen. Der 71-Jährige erhielt den Preis für sein künstlerisches Lebenswerk am Sonntagabend bei einer Gala in Washington, an der auch US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle teilnahmen. Lucas erhielt die Auszeichnung kurz vor Erscheinen der siebten Episode von "Star Wars - Das Erwachen der Macht", die Mitte Dezember in den Kinos anläuft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.