Washington (AFP) Nach dem Anschlag mit 14 Toten im kalifornischen San Bernardino hat US-Präsident Barack Obama der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und anderen gewaltbereiten Islamisten den Kampf angesagt. "Wir werden den IS zerstören", sagte Obama am späten Sonntag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Washington werde Extremisten in jedem beliebigen Land aufspüren und verfolgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.