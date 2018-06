Miami (AFP) Nach dreimaliger Verschiebung ist am Sonntag ein unbemannter privater Raumtransporter mit Nachschub für die Internationale Raumstation (ISS) ins All gestartet. Der Transporter "Cygnus" des Unternehmens Orbital hob um 16.44 Uhr (Ortszeit, 22.44 Uhr MEZ) mit einer Trägerrakete vom Typ Atlas 5 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. An Bord befanden sich mehr als drei Tonnen Material, unter anderem Lebensmittel und Forschungsutensilien. Seit Donnerstag waren drei Starttermine wegen schlechten Wetters abgesagt worden.

