Vatikanstadt (AFP) Im Prozess rund um das jüngste Datenleck im Vatikan hat das Gericht in dem Kirchenstaat mehrere enge Vertraute von Papst Franziskus als Zeugen zugelassen. Der zuständige Richter ging am Montag auf eine entsprechende Forderung der Verteidigung der angeklagten früheren Papstberaterin Francesca Chaouqui ein. So sollen in dem Prozess nun Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, die Nummer Zwei im Vatikan, sowie die beiden Franziskus-Vertrauten Kardinal Santo Abril y Castello und Erzbischof Konrad Krajewski aussagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.