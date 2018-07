Athen (AFP) Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat eine internationale Mobilisierung gefordert, um den Schmuggel von Waffen und Kämpfern aus und nach Libyen zu stoppen. Ägypten habe selbst bereits "enorme Anstrengungen" unternommen, um seine Grenze zu Libyen zu sichern, sagte al-Sisi am Dienstag in Athen nach einem Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Sich der Lage in Libyen nicht zu stellen bedeute, "neue Gefahren" in der Region zuzulassen, sagte al-Sisi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.