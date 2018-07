Brüssel (AFP) Eine strenggläubige Muslima soll in Belgien nach dem Willen der Staatsanwaltschaft 18 Monate ins Gefängnis, weil sie sich gewaltsam gegen eine Polizeikontrolle wegen ihrer Vollverschleierung gewehrt haben soll. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Strafe gegen die 27 Jahre alte Stephanie D. am Dienstag beim Prozess in Brüssel, wie die Agentur Belga berichtete. Die Angeklagte selbst erschien nicht vor Gericht.

