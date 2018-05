Santiago de Chile (AFP) Brasilianische Forscher sind in der Antarktis auf Eis mit Spuren von giftigem Arsen gestoßen, das aus Kupferminen im Norden Chiles stammt. In einer am Montag vorab veröffentlichten Studie kommen die Wissenschaftler des Polar- und Klimazentrums (CPC) zu dem Schluss, dass das bei der Kupfergewinnung eingesetzte Arsen erst in die Luft und dann über eine Strecke von mehr als 6500 Kilometern weiter südlich in die Antarktis gelangte.

