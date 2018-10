Kopenhagen (AFP) Dem chinesischen Fernsehstar Liu Tao ist ein Safe mit Schmuck, Uhren und Bargeld aus ihrem Hotelzimmer in Kopenhagen gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Dieb aber in der südlichen Hafenstadt Rodbyhavn gefasst, bevor er eine Fähre nach Deutschland besteigen konnte. Der 33-Jährige war demnach mit einem "Metallwerkzeug" in das Hotelzimmer der Chinesin eingebrochen und hatte den Safe mit dem Inhalt im Wert von 575.000 Euro mitgenommen.

