Kassel (AFP) Der von Helmut Rahn 1954 zum 3:2-Siegtreffer beim ersten Fußball-Weltmeistertitel Deutschlands ins Netz geschossene Ball wird versteigert. Für einen Startpreis von 54.000 Euro werde die mit einem lückenlosen Herkunftsnachweis versehene Kugel am Samstag angeboten, teilte das Auktionshaus AGON-Sportsworld in Kassel am Dienstag mit. Der Lederball sei von einem Sammler, der ihn seit 2004 besitzt, zur Versteigerung angeboten worden.

