Berlin (AFP) Das russische Einfuhrverbot für viele landwirtschaftliche Produkte und die schwache Nachfrage in asiatischen Ländern haben die Lage der Landwirte nach Angaben des Deutschen Bauernverbands "drastisch verschlechtert". Im Wirtschaftsjahr 2014/2015 hätten besonders Milchbauern und Schweinemäster einen "massiven Erlös- und Einkommenseinbruch erlebt", erklärte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Dienstag in Berlin. Der Gewinneinbruch erinnere an die Krisenjahre 2008 und 2009. Für das laufende Wirtschaftsjahr erwartet Rukwied eine weiterhin angespannte Lage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.