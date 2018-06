München (AFP) Bayern hat seinen Widerstand gegen die Zwischenlagerung von Castor-Behältern im Freistaat aufgegeben. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) unterzeichneten am Dienstag in München eine Abmachung, derzufolge im Zwischenlager im Atomkraftwerk Isar bei Landshut sieben Castoren zwischengelagert werden können. Bedingung Bayerns ist, dass auch in den in Betracht kommenden Standorten in Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg Castoren gelagert werden.

