Passau (AFP) Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Deutschland ist im Jahr 2014 einem Bericht zufolge um 5,4 Prozent auf 639 gestiegen. Im Jahr zuvor seien noch 606 tödliche Unfälle registriert worden, berichtete die "Passauer Neuen Presse" am Dienstag unter Berufung auf einen Bericht der Bundesregierung, über den am Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden solle. Demnach wurden 487 Beschäftigte bei Unfällen im Betrieb am Arbeitsplatz getötet und weitere 152 bei der Arbeit im Straßenverkehr.

