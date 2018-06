Berlin (AFP) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD)hat die Kritik von Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) an der städtischen Verwaltung wegen der Zustände bei der Flüchtlings-Registrierung zurückgewiesen. "Der Brief lässt die bisherige Leistung von Berlin und die besondere Situation hier vor Ort außer acht", sagte Müller dem rbb in einem Interview, das am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte.

