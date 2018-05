Le Bourget (AFP) Deutschland stockt seinen Beitrag für den internationalen Anpassungsfonds an Klimafolgen um 50 Millionen Euro auf. Das gab Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Dienstag auf der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris bekannt. Insgesamt erhöht sich der deutsche Beitrag zu dem Fonds damit auf 140 Millionen Euro.

