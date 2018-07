Le Bourget (AFP) Die EU will gemeinsam mit 79 Staaten Afrikas, der Karibik und der Pazifikregion (AKP) für mehr Klimaschutz eintreten. Ziel sei ein "rechtlich bindendes, umfassendes, faires, ehrgeiziges, dauerhaftes und dynamisches" Abkommen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Dienstag am Rande der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris vorgestellt wurde. Es gehe dabei nicht um ein Gegeneinander von Industrie- und Entwicklungsländern, sondern darum, "gemeinsame Lösungen zu finden", sagte EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.