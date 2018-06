Rostock (AFP) Er hat das, wovon viele Menschen träumen: Der kleine Süßwasserpolyp der Gattung Hydra altert nicht und kann sich selbst regenerieren. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock in einem Langzeitexperiment herausgefunden, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Zehn Jahre lang haben die Wissenschaftler die Wassertierchen beobachtet und festgestellt, dass ihre Sterblichkeit dauerhaft extrem niedrig und konstant bleibt.

