Berlin (AFP) Die Grünen verlangen härtere Auflagen für die privaten Sicherheitsdienste, die Flüchtlingsunterkünfte bewachen. Die Anforderungen, die die Bundesregierung an private Sicherheitsunternehmen stellen wolle, blieben mangelhaft, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Berlin.

