Berlin (AFP) Jede einzelne der bundesweit 200 Industrie- und Handelskammern soll sich mit einem eigenen Aktionsplan für die Ausbildung, Qualifizierung und Integration von Flüchtlingen einsetzen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) startete dazu ein Aktionsprogramm "Ankommen in Deutschland - Gemeinsam unterstützen wir Integration", das Verbandspräsident Eric Schweitzer am Dienstag in Berlin vorstellte. Allein im kommenden Jahr stünden dafür 20 Millionen Euro zur Verfügung.

