Le Bourget (AFP) Die G7-Staaten, die EU und Schweden haben Unterstützung im Gesamtvolumen von zehn Milliarden Dollar (9,2 Milliarden Euro) für Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika zugesagt. Dies gaben die Beteiligten am Dienstag auf einer Veranstaltung am Rande der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris bekannt. Davon sollen 3,25 Milliarden Dollar aus Deutschland kommen, hieß es weiter von Seiten des UN-Umweltprogramms (Unep). Am Montag hatte bereits Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf Deutschlands Beteiligung an der Förderung erneuerbarer Energien in Afrika hingewiesen.

