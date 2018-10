Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die griechische Regierung davor gewarnt, die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dem Hilfsprogramm für das Land in Frage zu stellen. Dies sei "nicht im griechischen Interesse", sagte Schäuble am Dienstag nach dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Ministerpräsident Alexis Tsipras müsse die Vereinbarungen einhalten, die er im Sommer mit ausgehandelt habe.

