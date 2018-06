Frankfurt/Main (AFP) Der Bund der Energieverbraucher hat gegen ein umstrittenes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Gaspreiserhöhungen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Der BGH habe mit seinem Urteil vom 28. Oktober europäisches Recht missachtet und den Fall erneut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegen müssen, begründete der Energieverbraucherbund die Klage am Dienstag in Frankfurt am Main. Der BGH hatte entschieden, dass Energieversorger in der Vergangenheit fehlerhaft begründete Gaspreiserhöhungen nur teilweise zurückzahlen müssen.

