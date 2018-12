Islamabad (AFP) Die deutsche und die afghanische Regierung wollen gemeinsam für eine bessere Versorgung von Flüchtlingen innerhalb Afghanistans sorgen. "Viele Menschen sind auf die Flucht gegangen vor der Gewalt, und es ist unser gemeinsames Anliegen, für diese Menschen innerhalb Afghanistans stabile Regionen herzustellen, in denen sie zunächst einmal Sicherheit finden", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag nach Gesprächen mit afghanischen Regierungsvertretern in Kabul.

