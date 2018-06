Neuss (AFP) Angesichts der aktuell guten Wirtschaftslage ist die Zahl der Insolvenzen in Deutschland in diesem Jahr nach Angaben der Unternehmensgruppe Creditreform auf neue Tiefstände gefallen. 2015 hätten 23.230 Unternehmen Insolvenz angemeldet, teilte der Verband der Vereine Creditreform am Dienstag in Neuss mit. Das bedeute einen Rückgang um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sei zugleich auch der niedrigste Wert seit Einführung der neuen Insolvenzordnung im Jahr 1999.

