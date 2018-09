München (AFP) Zwei Drittel der Deutschen beklagen sich über Lärm in ihrer Wohngegend. 65 Prozent sagten in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage für das Baufinanzierungsportal Interhyp, dass sie unter Lärm litten. Am häufigsten genannt wurde demnach Straßenlärm (28 Prozent). Auf Platz zwei folgen laut Interhyp Laubbläser und Rasenmäher von Nachbarn oder Gemeindearbeitern (19 Prozent). Mehr als jeder zehnte (zwölf Prozent) fühlt sich demnach vom kläffenden Nachbarhund und der Party nebenan genervt; ebenso viele von Baulärm. Spielende Kinder sind laut Umfrage für einen von zehn Deutschen eine störende Lärmquelle.

