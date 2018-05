Genf (dpa) - Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat die Forderung des US-Milliardärs Donald Trump nach einem Einreiseverbot für Muslime kritisiert. "Wir sind besorgt, dass solche Wahlkampf-Rhetorik ein wichtiges Programm zur Aufnahme syrischer Kriegsflüchtlinge in den USA gefährdet", sagte UNHCR-Sprecherin Melissa Fleming heute in Genf. Trump hatte gestern dazu aufgerufen, Muslimen die Einreise zu verwehren. Die US-Regierung hatte wenige Tage vor den Anschlägen in Paris verkündet, 10 000 Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen zu wollen.

