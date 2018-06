Paris (AFP) Emotionale Rückkehr an den Ort des Horrors: Weniger als einen Monat nach den Anschlägen von Paris ist die US-Rockband Eagles of Death Metal zur Konzerthalle Bataclan zurückgekehrt. Die sichtlich bewegten Musiker gedachten am Dienstag vor dem Club der 90 Todesopfer des Angriffs auf ihr Konzert im Bataclan. Bereits am Vorabend war die Band an der Seite von U2 in Paris aufgetreten.

