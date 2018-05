Mönchengladbach (SID) - Für Josip Drmic besitzt Ex-Trainer Lucien Favre großen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. "Der Grundstein, den Lucien Favre gelegt hat, ist jedenfalls immer noch vorhanden. Sprich das technisch anspruchsvolle, schnelle Spiel ist immer noch in uns drin", sagte Drmic im Interview mit dem Internetportal goal.com.

Favre hatte nach fünf Niederlagen in der Bundesliga und dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz das Handtuch geworfen. Unter Nachfolger André Schubert feierte die Borussia in der Liga in zehn Spielen acht Siege (zwei Unentschieden) und stürmte nach dem 3:1-Erfolg gegen Bayern München auf Platz drei.

"Er hat Anweisungen auf andere Art und Weise gegeben, sein Vertrauen auf andere Art und Weise ausgedrückt, vielleicht auch ein bisschen anders trainiert. Da gibt es viele Aspekte", sagte Drmic über die Veränderungen unter Schubert.