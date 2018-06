Manchester (SID) - Sportdirektor Max Eberl von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach empfiehlt Bundestrainer Joachim Löw eine Nominierung von Lars Stindl (27). "Lars hätte es definitiv mal verdient, eingeladen zu werden. Er zeigt seit Jahren überragende Leistungen ? und das in unterschiedlichen Situationen", sagte Eberl der Sport Bild (Mittwochausgabe).

Stindl hatte in der vergangenen Saison Hannover mit seinen Toren vor dem Abstieg bewahrt. "Als er mit Hannover im Abstiegskampf stand, hat Lars genauso dem Druck standgehalten und seine Qualitäten gezeigt wie von Anfang an bei uns ? und jetzt sogar auf höchstem Niveau in der Champions League", sagte Eberl.

Vor dem letzten Gruppenspiel in der Königsklasse bei Manchester City am Dienstagabend hat Stindl in 21 Pflichtspielen zehn Treffer für den fünfmaligen deutschen Meister erzielt.