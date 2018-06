Berlin (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich in der Champions League erneut in den Geschichtsbüchern verewigt. Der Portugiese schoss beim 8:0 (3:0)-Sieg von Real Madrid gegen Malmö FF vier Tore und kommt in der Vorrunde auf elf Treffer - das hat noch nie ein Spieler geschafft.

Nationalspieler Lukas Podolski hat sich beim 1:1 (0:0) von Galatasaray Istanbul gegen den FC Astana als Tabellen-Dritter der Gruppe C für die Europa League qualifiziert.

Ronaldo hatte beim Stand von 2:0 für Real mit vier Toren nacheinander auf 6:0 (39./47./50./59. Minute) erhöht. Abgesehen von seinen elf Vorrunden-Treffern erzielte "CR7" auch seinen vierten Hattrick in der Champions League, nur Lionel Messi kam bislang auf deren fünf. Die restlichen Tore steuerten Stürmer Karim Benzema (12./24./74.) und Mateo Kovacic (70.) bei. Zudem stellten die Madrilenen mit dem 8:0 den bislang höchsten Sieg in Europas Eliteklasse vom FC Liverpool ein. Die Engländer hatten am 6. November 2007 Besiktas Istanbul mit dem gleichen Ergebnis bezwungen. Weltmeister Toni Kroos kam bei den Königlichen nicht zum Einsatz.

Podolski musste gegen die Kasachen aus Astana sofort zittern. Denn der Außenseiter, der zur Vorbereitung auf die Partie schon seit dem 30. November in Istanbul weilte, ging überraschend durch Patrick Twumasi in Führung (62.). Nur zwei Minuten später glich Gala-Kapitän Selcuk Inan aber für Istanbul zum 1:1 aus (64.). Das reichte mit fünf Punkten in der Gruppe C zu Platz drei und der Teilnahme an der Europa League. Platz eins belegt Atletico Madrid, die Spanier gewannen 2:1 (1:0) bei Benfica Lissabon. Die Portugiesen auf Platz zwei standen wie Atletico bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest.

Dramatisch ging es in der Gruppe B zu: Die PSV Eindhoven und der VfL Wolfsburg sicherten sich die Teilnahme am Achtelfinale. Eindhoven besiegte ZSKA Moskau mit 2:1 (0:0). Manchester United und Weltmeister Bastian Schweinsteiger haben nach dem 2:3 (1:2) in Wolfsburg die K.o.-Phase verpasst. Der englische Rekordmeister muss sich nach der Winterpause mit der Europa League begnügen.

Sergej Ignaschevich brachte Moskau per Elfmeter in Eindhoven in Front (77.). Die Niederländer antworteten aber schnell mit dem 1:1 durch Luuk de Jong (78.). Und es kam noch besser für den PSV: Davy Pröpper erzielte das 2:1 für Eindhoven (85.), das erstmals seit der Saison 2006/2007 wieder ins Achtelfinale der Königsklasse einzog.

Die Gruppe D schloss Manchester City nach dem 4:2-(1:2)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mit 12 Punkten auf Platz eins ab. Den Engländern folgte Juventus Turin trotz des 0:1 beim FC Sevilla durch das Tor von Fernando Llorente (65.). Dadurch verdrängten die Spanier mit sechs Zählern die Gladbacher von Rang drei.

Statistik Champions League Vorrunde

Alle Vorrunden-Gruppen in der Übersicht

Alle Spiele in der Übersicht