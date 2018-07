Teheran (AFP) Nach einem Ausbruch der Schweinegrippe sind im Iran binnen drei Wochen mindestens 33 Menschen der Krankheit erlegen. Die Menschen seien in zwei Provinzen im Südosten des Landes gestorben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Montag. Die Behörden warnten demnach vor einer Ausbreitung der Krankheit bis in die Hauptstadt Teheran hinein.

