Paris (dpa) - Die französischen Gastgeber der Pariser UN-Klimakonferenz wollen über Nacht einen neuen Verhandlungstext ausarbeiten. Außenminister und Konferenzleiter Laurent Fabius kündigte an, den neuen Entwurf für einen Weltklimavertrag morgen um 13.00 Uhr vorzulegen. Der Text werde kürzer sein und weniger Optionen enthalten, sagte Fabius am Abend. Auf Basis dieses Entwurfs solle dann über die strittigen Punkte weiterverhandelt werden - er hoffe, dass es nicht mehr so viele sein werden.

