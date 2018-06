Homburg (dpa) - In Homburg im Saarland sind zwei Tote entdeckt worden. Vermutlich handele es sich um eine Straftat, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Der Mann und die Frau seien in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Umstände der Tat sind noch unklar.

