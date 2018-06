Paris (dpa) – Auf dem Weg von San Francisco nach Paris ist eine Air-France-Maschine nach einer anonymen Drohung in Montreal gelandet. Die Besatzung des Flugs AF083 habe diese Entscheidung aus Vorsicht getroffen, bestätigte die französische Fluggesellschaft in Paris. Die Maschine mit 231 Passagieren an Bord werde von kanadischen Einsatzkräften durchsucht. Die Herkunft der Drohung ist noch ungeklärt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.