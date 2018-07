Mexiko-Stadt (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko hat eine Untersuchung die Zweifel an der offiziellen Darstellung bekräftigt, dass die Entführungsopfer auf einer Müllkippe verbrannt worden seien. Die Auswertung von Satellitenbildern habe ergeben, dass es in der betreffenden Region nur an einer Stelle größere Feuer gegeben habe, teilte die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte am Montag mit. Es handle sich dabei aber nicht um die Müllkippe in der Stadt Cocula, auf der nach Angaben von Bandenmitgliedern die Leichen der Studenten verbrannt worden sein sollen.

