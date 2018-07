Bethlehem (AFP) Bei einer Razzia in einem Flüchtlingscamp im besetzten Westjordanland haben israelische Soldaten am Dienstag einen Palästinenser erschossen. Der 19-Jährige sei bei Zusammenstößen zwischen Armee und Palästinensern infolge der Razzia in Bethlehem tödlich getroffen worden, berichteten palästinensische Rettungskräfte. Danach kam es zu Zusammenstößen auch in einem weiteren Flüchtlingslager in Bethlehem, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete.

