Pretoria (dpa) - Ein südafrikanisches Gericht legt neue Bewährungsauflagen für den früheren Spitzensportler Oscar Pistorius fest. Bei der Anhörung in Pretoria geht es vor allem um die Frage, ob der 29-Jährige weiter im Hausarrest bleiben darf oder zurück ins Gefängnis muss. Experten gehen davon aus, dass Pistorius persönlich zu der Anhörung erscheinen wird. Ein Berufungsgericht hatte Pistorius vergangene Woche des Mordes (englisch: "murder") an seiner damaligen Freundin Reeva Steenkamp für schuldig befunden. Nach deutschem Recht entspricht der Straftatbestand am ehesten dem Totschlag.

