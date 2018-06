Moskau (AFP) Russland hat eine neue Runde der Syrien-Gespräche noch im Dezember in Frage gestellt. Das Außenministerium teilte am Dienstag in Moskau mit, es sei "verfrüht", solche Gespräche anzukündigen. Zur Begründung gab Moskau an, dass es noch keine Fortschritte gebe bei der Erstellung einer Liste von Rebellengruppen, die die syrische Opposition bei den Gesprächen repräsentieren sollen. Damaskus, das von Moskau unterstützt wird, stuft praktisch alle Gegner von Machthaber Baschar al-Assad als "Terroristen" ein.

