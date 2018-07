Beirut (AFP) Als erste syrische Rebellenorganisation hat die Gruppe Dschaisch al-Islam ihre Teilnahme an einem Treffen oppositioneller Kräfte in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad angekündigt. Zu der ab Mittwoch anberaumten Konferenz sollten als Unterhändler Mohammed Allusch und Mohammed Birkdar reisen, teilte die Gruppe am Montag mit. Dschaisch-al-Islam-Chef Sahran Allusch werde nicht selbst an dem Treffen teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.