Al-Malikijeh (AFP) Vertreter verschiedener kurdischer Gruppen und andere Oppositionelle haben am Dienstag im Nordosten Syriens über die Zukunft des Landes nach mehr als vier Jahren Bürgerkrieg beraten. Dutzende kurdische, arabische und assyrische Vertreter kamen im Ort Al-Malikijeh in der Provinz Hassaka zu der zweitägigen "Syrischen Demokratischen Konferenz" zusammen. Zu den Teilnehmern zählten auch Mitglieder der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD), welche gemeinsam mit ihrem bewaffneten Arm von einer weiteren Oppositionskonferenz in dieser Woche in Saudi-Arabien ausgeschlossen wurde.

