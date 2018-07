Washington (AFP) Im Streit um die Kennzeichnungspflicht von Fleisch in den USA haben Kanada und Mexiko vor der Welthandelsorganisation (WTO) einen Erfolg erzielt. Eine Schiedskommission der WTO bezeichnete die entsprechenden Vorschriften der USA am Montag als unfair, weil dadurch importiertes Vieh benachteiligt wird. Als Ausgleich für Handelsnachteile ihrer Schweine- und Rinderzüchter könnten Kanada und Mexiko nun Strafzölle auf Einführen aus den USA erheben. Kanada kann laut WTO jährlich umgerechnet 720 Millionen Euro verlangen, Mexiko 210 Millionen Euro. Beide Länder hatten dreimal so hohe Entschädigungen gefordert.

