Washington (AFP) Bereits mehr als ein Jahr vor dem Ende seiner regulären Amtszeit hat US-Außenminister John Kerry seine Vorgängerin Hillary Clinton hinsichtlich der Summe der im Amt geflogenen Meilen überholt. Wie das Außenministerium in Washington am Montag mitteilte, gehen auf Kerrys Konto seit seinem Amtsantritt im Februar 2013 insgesamt 957.744 Meilen (mehr als 1,5 Millionen Kilometer). Clinton war demnach in ihrer vierjährigen Amtszeit von Januar 2009 bis Februar 2013 auf 956.733 Meilen gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.