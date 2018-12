San Francisco (AFP) Der US-Streamingdienst Netflix will seine Eigenproduktionen im kommenden Jahr verdoppeln. Dieses Jahr habe Netflix 16 eigene Serien produziert, 2016 werde diese Zahl auf 31 steigen, teilte das Unternehmen auf einer Analystenkonferenz am Montag mit. Die Eigenproduktionen und die Expansion in immer mehr Länder sind die großen Kostenblöcke bei Netflix - ziehen aber auch immer mehr Abonnenten weltweit an.

