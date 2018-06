Washington (AFP) Die USA haben die Schuld für den Tod mehrerer syrischer Soldaten bei einem Luftangriff in dem Bürgerkriegsland erneut von sich gewiesen und Russland für die Attacke verantwortlich gemacht. Es gebe "die Vermutung, dass es die Russen waren", sagte ein US-Regierungsvertreter am Montag in Washington. Die US-Regierung wisse, dass das russische Militär am Sonntag in der Provinz Deir Essor "aktiv" gewesen seien.

