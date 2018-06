Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat sich nach Ansicht des Weißen Hauses mit seiner Forderung nach einem Einreiseverbot für Muslime als untauglich für das höchste Staatsamt erwiesen. "Was Donald Trump gestern gesagt hat, disqualifiziert ihn, als Präsident zu dienen", sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest, am Dienstag. Trump sei ein "Marktschreier" mit "falschem Haar". Die Republikaner müssten sich nun fragen, ob sie mit Trump in der "Mülltonne der Geschichte" landen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.