Rio de Janeiro (AFP) Die Inflationsrate in Brasilien ist auf ein Zwölf-Jahres-Hoch geklettert. Sie lag im November im Vorjahresvergleich bei 10,48 Prozent, wie die brasilianische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Stärker waren die Verbraucherpreise in Brasilien zuletzt im November 2003 gestiegen, als die Inflationsrate bei 11,2 Prozent gelegen hatte. Preistreiber war zuletzt der Anstieg der Treibstoffpreise.

