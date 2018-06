Brasília (AFP) Eine mögliche Amtsenthebung von Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ist einen Schritt näher gerückt: Ihre Gegner erreichten am Dienstag nach einer turbulenten Sitzung im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit in einem neugegründeten Sonderausschuss, der über die Fortführung des Verfahrens zur Absetzung der Präsidentin entscheiden muss. Angehörige der Opposition und Kritiker der Präsidentin innerhalb der Regierungskoalition erhielten 39 der 65 Sitze des Ausschusses. Gibt er seine Zustimmung in dem Verfahren, muss das Unterhaus über die Absetzung von Rousseff abstimmen.

