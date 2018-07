Islamabad (AFP) Ungeachtet ihrer angespannten Beziehungen wollen Afghanistan und Pakistan eng im Kampf gegen Extremismus zusammenarbeiten. "Ich bekräftige ausdrücklich unserer Ziel eines dauerhaften und gerechten Friedens, in dem alle bewaffneten Bewegungen sich in politische Parteien umwandeln und sich legitim am politischen Prozess beteiligen", sagte der afghanische Präsident Aschraf Ghani, der am Mittwoch in Islambad gemeinsam mit dem pakistanischen Premierminister Nawaz Sharif eine Konferenz zum Kampf gegen Extremismus eröffnete.

