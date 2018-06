Berlin (AFP) Der Anwalt der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess, Mehmet Daimagüler, sieht die Verteidigungsstrategie der Hauptangeklagten Beate Zschäpe als gescheitert an. Zschäpe stehe "vor einem Scherbenhaufen ihrer Verteidigung", sagte Daimagüler am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. Die Strategie zu schweigen sei nicht aufgegangen und "jetzt wird gerettet, was noch zu retten ist", sagte Daimagüler weiter.

