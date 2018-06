Berlin (AFP) Die Autofahrer in Deutschland profitieren einem Bericht zufolge erheblich von dem Ölpreisverfall. Die Tankrechnung Deutschlands falle im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Milliarden Euro niedriger aus, berichtete die Zeitung "Die Welt" am Mittwoch unter Berufung auf Berechnungen des Mineralölwirtschaftsverbandes. Demnach wurden in diesem Jahr 2,9 Milliarden Euro beim Tanken von Benzin eingespart und 7,6 Milliarden Euro an den Diesel-Zapfsäulen. Beim Diesel entfalle jeweils etwa die Hälfte auf den privaten und den gewerblichen Verkehr.

